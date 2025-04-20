Делегация Югры примет участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России»
В Москве в ближайшие три дня пройдет II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» — одно из важнейших событий для всех муниципальных образований страны.
Участниками станут около 4 тысяч человек из 89 регионов страны: это представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, эксперты.
В рамках форума запланированы деловая программа, включающая более двадцати панельных сессий, дискуссий, экспертных диалогов, вторая Всероссийская муниципальная премия «Служение», Всероссийский муниципальный инвестиционный форум и фестиваль культур «Сердце Родины».
В преддверии Форума в 16 субъектах России прошли региональные дни по разным тематическим направлениям: от комфортного жилья и экологии до вопросов экономики. Наиболее перспективные управленческие решения представят на главном мероприятии.
Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.
Организатор форума — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
Генеральный информационный партнер форума «Малая родина — сила России» и премии «Служение» — Информационное агентство ТАСС. Информационными партнерами являются «Лента.Ру», «Газета.Ru», медиагруппа «Комсомольская Правда», телерадиокомпания «Звезда», «Московский комсомолец», «Телеканал 360». Коммуникационным партнером форума и рремии выступает медиахолдинг «МАЕР».