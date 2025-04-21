Почта России доставит выплаты к 80-й годовщине Победы 150 000 ветеранов
В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 000 человек по всей стране. В Ханты-Мансийском автономном округе — 195 человек.
Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям. Согласно Указу Президента Российской Федерации, сумма зависит от категории получателей. По 80 000 руб. выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 55 000 руб. — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.
Социальная миссия Почты России заключается в обеспечении услугами всех граждан страны, включая самые отдаленные и труднодоступные территории. Ежегодно почтальоны доставляют миллионы социально значимых выплат, пенсий и пособий, выступая надёжным связующим звеном между государством и его гражданами. Почта России активно участвует в социальных проектах, направленных на поддержку пожилых людей, помогая сохранять связь между поколениями и проявляя заботу о тех, кто нуждается в особом внимании.