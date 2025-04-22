Дом народного творчества Югры приглашает на Окружной Весенний Этнофест!

Заканчивается прием заявок на участие в Окружном Весеннем Этнофесте. Организаторы ждут работы от коллективов, семей и сольных исполнителей, интересующиеся самобытной культурой обско-угорских народов.

Заявиться до 1 мая можно в следующих номинациях:

• «Мелодия журавля»;