Дом народного творчества Югры приглашает на Окружной Весенний Этнофест!
Заканчивается прием заявок на участие в Окружном Весеннем Этнофесте. Организаторы ждут работы от коллективов, семей и сольных исполнителей, интересующиеся самобытной культурой обско-угорских народов.
Заявиться до 1 мая можно в следующих номинациях:
• «Мелодия журавля»;
• «Подарок вороне».
Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке: clck.ru/3GUza2 и оплатить организационный взнос - 300 рублей. Реквизиты для оплаты указаны в приложении 1 к Положению.
15 мая будут объявлены итоги конкурса в официальной группе во ВКонтакте и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества Югры.
Не упустите шанс проявить себя, прикоснуться к традициям и вдохнуть весеннюю энергию творчества!
Учредители и организаторы Этнофеста: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.