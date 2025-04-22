Их имена останутся в памяти народа
Сегодняшняя дата, 22 апреля, по-своему знаменательна для мансийского народа. В этот день родились две славные мансийские учёные – доктор филологических наук Евдокия Ивановна Ромбандеева (1928-2017) и кандидат филологических наук Валентина Селиверстовна Иванова (1950-2022). Их научный труд велик и их имена останутся в памяти народа.
Сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок почтили память двух учёных на научно-практическом семинаре, посвящённом регламентации мифологической и фольклорной антропонимики. О научной деятельности Е.И. Ромбандеевой и вкладе в изучение мансийских антропонимов рассказала старший научный сотрудник института Светлана Герасимова, тему антропонимии в обрядности северных манси в трудах В.С. Ивановой затронула кандидат филологических наук Светлана Динисламова.
Далее на семинаре были рассмотрены вопросы изучения антропонимов в мансийском языке, виртуальную экскурсию представила Светлана Герасимова. Вопрос о написании антропонимов на примерах мансийских фольклорных текстов продемонстрировала кандидат филологических наук Людмила Панченко. Преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Альбина Станиславец выступила с докладом «Изучение антропонимов на занятиях мансийского языка и литературы (из опыта преподавания)».
На дискуссионной площадке участники семинара обсудили актуальные вопросы в области правил написания мифологической и фольклорной антропонимики мансийского языка. Потому как видели на примерах их разное написание, единообразия нет. Здесь было принято решение создать рабочую группу для подготовки Словаря мифологической и фольклорной антропонимики.
Тамара Мерова