Ветераны СВО из Югры проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
С этого года ветераны специальной военной операции начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России.
«Фонд обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса: с момента подачи заявления, пока они находятся на лечении и до возвращения домой. Посетить центры можно раз в год. Герои России и инвалиды I группы получают направление в центры Социального фонда во внеочередном порядке», – рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Каждый центр реабилитации оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое поможет восстановить здоровье. В зависимости от профиля заболевания специалисты определят методику лечения и проведут необходимые процедуры.
Подать заявление на санкур в центр реабилитации можно во всех клиентских службах Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре. С марта появилась возможность подать электронное заявление на портале госуслуг.
Вместе с заявлением представляются документы медучреждения, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.
Решение о направлении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. В течение дня после этого Социальный фонд сообщает ветерану о результатах.
«Хочу сказать спасибо специалистам фонда за внимательное отношение к участникам специальной военной операции. После подачи заявления на санаторно-курортное лечение со мной постоянно были на связи сотрудники отдела. Они оперативно отвечали на все мои вопросы, оказывали помощь в подготовке к предстоящей поездке на лечение. Я быстро получил направление в центр реабилитации «Тараскуль». Лечение в центре очень достойное. После лечения есть положительная динамика», – рассказал один из участников СВО из поселка Мортка, прошедший лечение в центре реабилитации Соцфонда России.
Для повышения доступности услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению для ветеранов спецоперации предусматривается компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Для возмещения расходов на дорогу ветерану необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.
Посмотреть список Центров реабилитации Соцфонда, а также ознакомиться с услугами, которые они предоставляют можно на сайте фонда https://sfr.gov.ru в разделе «Реабилитационные центры».
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре