Подведены итоги чемпионата Знание.Игра в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты».
19 апреля слушатели профориентационного курса «Россия — мои горизонты» приняли участие в чемпионате Знание.Игра. Определены победители в каждом федеральном округе страны и в новых регионах.
Интеллектуальная игра, организованная Российским обществом «Знание» для профориентационного курса, состояла из двух туров: темой первого тура стало искусство и дизайн, в том числе и развитие отечественной киноиндустрии, во втором туре школьники ответили на вопросы о сервисе и туризме.
Победителем викторины стал ученик средней общеобразовательной школы № 5 города Пыть-Ях Эргашев Шероз.
Победителей игры ждут памятные призы от партнеров.
Партнерами чемпионата выступают ГАОУ ВО города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», производитель настольных и развивающих игр ООО «Десятое королевство».
Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.