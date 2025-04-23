Руслан Кухарук подвел итоги заседания правительства Югры
Отработку обращений граждан профильными ведомствами и муниципальными администрациями обсудили сегодня на очередном заседании правительства Югры.
Губернатор Руслан Кухарук, который на этой неделе работает в Москве на мероприятиях II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России», дал ряд поручений руководителям департаментов, главам Пыть-Яха и Ханты-Мансийска в связи с запросам жителей этих муниципалитетов.
Также на заседании правительства обсудили создание организационного комитета по подготовке и проведению в автономном округе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
«Региональный этап будет проходить ежегодно в целях повышения престижа рабочих профессий, совершенствования профессиональных знаний, а также содействию роста квалифицированных кадров. В этом году конкурс проведем по четырем номинациям «повар», «сварщик», «электромонтер», «машинист экскаватора», - отметил Руслан Кухарук.
Кроме того, власти автономного округа одобрили несколько соглашений о сотрудничестве. Одно из них будет заключено с правительством Москвы в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере.
«Среди новых направлений – труд и занятость населения, социальная защита, создание отечественных разработок и другие», - прокомментировал будущий документ глава региона.
Еще одно соглашение будет подписано с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр».
«Вместе будем работать над наполнением сервиса «Земля для туризма», который позволяет в режиме онлайн получать информацию о земельных участках и территориях, имеющих туристический потенциал», - подчеркнул Руслан Кухарук.