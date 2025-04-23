Югра ждет «Земских работников культуры»
В Югре начался прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры», реализация которой началась в этом году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Программа призвана решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек путем предоставления компенсационной выплаты для прибывшего работника.
В Югре единовременная выплата специалистам составит один миллион рублей. Эти средства не облагаются НДФЛ, работник сам решает куда их направить. Вместе с тем, земские работники культуры должны будут отработать не менее пяти лет по специальности в выбранном населённом пункте.
В нашем регионе участникам федеральной программы, помимо выплаты, будут предоставляться и дополнительные меры поддержки: служебное жилье или денежная компенсация на аренду жилого помещения; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к новому месту жительства; компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах России (один раз в два года); единовременная выплата в размере двух окладов по занимаемой должности молодым специалистам с начислением на них районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В этом году в автономном округе планируется трудоустроить 12 профильных специалистов, а за шесть лет - 136 человек.
К участию приглашаются специалисты сферы культуры и искусства, имеющие гражданство Российской Федерации, высшее или среднее профессиональное образование. Также в программе могут участвовать специалисты, которые заканчивают обучение в 2025 году.
Заявиться на участие в программе можно с 15 апреля по 15 июля. Подробности можно узнать на официальном сайте Департамента культуры округа в разделе «Программа «Земский работник культуры» – https://vk.cc/cKO4UG.