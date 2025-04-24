Югорчан приглашают принять участие во Всероссийской акции «БумБатл»
В России проходит Всероссийская акция «БумБатл». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на сокращение избыточного потребления бумаги, а также формирование культуры раздельного сбора отходов.
«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, а также помочь своему региону стать лучшим по итогам года.
Ближайшие точки сбора можно найти на интерактивной карте на сайте «БумБатла» (https://бумбатл.национальныепроекты.рф/).
Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачёта подведут в марте 2026 года.
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Зарегистрироваться на официальном сайте проекта бумбатл.рф
2. Указать организацию или подтвердить самостоятельное участие
3. Выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить подтверждающий документ о сдаче
4. Загрузить его в личный кабинет
Также можно рассказать о своем участии в Акции в аккаунтах вашего учреждения/организации в социальных сетях (хештеги Акции: #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкоблагополучие).