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Семьи Югры досрочно получат детские пособия и выплаты перед майскими праздниками

24.04.2025

В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре до конца апреля перечислит югорским семьям детские пособия, даты выплат которых выпали на праздничные дни.

30 апреля 2025 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.

– ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7 мая 2025 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям

Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию каждое 3 число месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждое 5 число. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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 Социальный фонд России по ХМАО – Югре

24.04.2025

24.04.2025