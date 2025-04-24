Семьи Югры досрочно получат детские пособия и выплаты перед майскими праздниками
В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре до конца апреля перечислит югорским семьям детские пособия, даты выплат которых выпали на праздничные дни.
30 апреля 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
– ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7 мая 2025 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям
Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию каждое 3 число месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждое 5 число. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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