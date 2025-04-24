«Финно-угорский этнофутуризм – цифровая живопись»
Так называется проект, с авторами которого в высшей школе гуманитарных наук Югорского государственного университета состоялась культурно-просветительская встреча. В основе проекта, который реализуется при поддержке гранта губернатора Югры, – картины известного финно-угорского художника Юрия Ивановича Таныгина. Его этнофутуристические работы передают культурный код финно-угорских народов, показывая переплетение их традиций и ценностей.
Юрий Таныгин родился и начал свою творческую деятельность в Республике Марий Эл. В 2001 году переехал в Югру, и вот уже почти 25 лет живёт и трудится в нашем северном крае. Марийские, обско-угорские, финно-угорские образы и мотивы, легенды и предания – всё это оживает в его картинах. Творчество Юрия Таныгина представляет собой гармоничное сочетание традиционных образов культуры народов мари, ханты и манси, обогащённых влиянием духовной близости между представителями финно-угорских народов.
У студентов и преподавателей университета была уникальная возможность познакомиться с художником лично. Ю.И. Таныгин рассказал присутствующим о себе, о своем творческом пути, об историях создания картин. Художник отметил, что во время работы он забывает обо всем, вступает в неизведанное пространство без пола и потолка, без стен, идёт по тропинкам воспоминаний и легенд.
Сунгурова Р.Б., председатель РОО ХМАО-Югры «Союз мари», имеющая большой положительный опыт в реализации социальных грантов, представила общую концепцию и идею проекта, отметила его высокую общественную значимость и актуальность, так как он направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия финно-угорских народов современными методами.
При реализации проекта Андреевой Л.А. в тесном взаимодействии с художником Ю. Таныгиным были созданы описания картин с учётом их исторического и культурного фона, народных преданий и сказок. На основе этих материалов посредством нейросети был создан аудиогид, и теперь эта информация доступна для широкой аудитории.
Мукминов У.Ф. раскрыл техническую сторону реализации проекта, которая состоит в применении новейших технологий. Участники мероприятия получили возможность рассмотреть картины Ю.И. Таныгина в виртуальном режиме, когда при наведении камеры мобильного устройства отдельные элементы и сюжеты картины оживают и пиксели превращаются в эмоции, а алгоритмы – в искусство. В процессе этого уникального диалога между технологией и душой включается мелодия, и зритель погружается в цифровое пространство живописи. Современные методы вызвали большой интерес, и участники мероприятия с энтузиазмом просмотрели картины Ю.И. Таныгина посредством технологий дополненной реальности.
Юрий Иванович Таныгин считает, что художник отвечает перед зрителем за свои работы. Посредством своих картин он хочет их успокоить, образумить, а не передавать агрессию, чтобы после просмотра его работ человек ушёл светлым, спокойным и одухотворенным. Такой же доброй и светлой получилась и встреча в Югорском государственном университете, во время которой участники познакомились не только с известными и интересными людьми, но и с положительным опытом применения инновационных технологий в эпоху цифровизации традиционного искусства.
Людмила Андреева, Ольга Худобина,
преподаватели ЮГУ