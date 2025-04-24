Завершается проект «Настоящая Югра»
В Ханты-Мансийске 29 апреля завершается проект «Настоящая Югра», посвященный популяризации и сохранению культуры обских угров.
В его рамках проведена серия мероприятий, направленных на знакомство детей с подлинной культурой коренных народов Югры. Школьники 5–8-х классов общались с экспертами, носителями традиционной культуры, вместе с ними в игровой форме занимались поиском подлинных знаний о традиционных играх, декоративно-прикладном творчестве, музыке, танцах, художественном творчестве, особенностях быта.
Книги из фонда Государственной библиотеки Югры сопровождали каждую встречу, стали источником достоверной информации для подготовки мероприятий. Дети познакомились с художественными произведениями и научно-популярной литературой, в которой ярко и интересно описывается определенное культурное явление.
На завершающем мероприятии ведущие подведут итоги, напомнят о самых ярких моментах, отметят активных участников проекта.
Информация Государственной библиотеки Югры