В Югре учреждена должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов
Думой автономного округа принят закон «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Законопроект разработан в целях содействия в реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов, установленных законодательством Российской Федерации и во исполнение перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о положении дел и перспективах развития автономного округа.
Законом определяется порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного; статус и полномочия Уполномоченного; требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности Уполномоченного; условия деятельности и задачи; ответственность; финансовое и материальное обеспечение деятельности Уполномоченного и структурного подразделения, обеспечивающего его деятельность.
Кроме того, предусмотрено право Уполномоченного назначать общественных помощников и создавать общественные приемные, которые будут осуществлять свою деятельность на общественных началах в муниципальных образованиях автономного округа.
В связи с назначением Уполномоченного впервые в Югре предусмотрены переходные положения, в соответствие с которыми Губернатор автономного округа должен представить в Думу предложение о кандидатурах (не менее 2 кандидатур) на должность Уполномоченного в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.
Также внесены изменения в Устав (Основной закон) автономного округа, устанавливающие, что назначение на должность, а также освобождение от должности Уполномоченного осуществляется Думой по представлению Губернатора Югры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа