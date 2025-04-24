В Нью-Йорке проходит 24-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
С 21 апреля по 2 мая 2025 года в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке проходит 24-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. В своих выступлениях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель Экономического и Социального Совета Боб Рей и Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг подчеркнули особую уязвимость коренных народов, а также обязательства государств по признанию и обеспечению реализации их прав.
В работе Постоянного Форума принимают участие представители учреждений и органов системы ООН, коренных народов, а также правительственных структур государств регионов мира. В работе 24-й сессии участвуют представители организаций коренных малочисленных народов из Югры, Ямала, Забайкалья Карелии, Таймыра, Камчатки, Мурманской области, Красноярского края, а также победители ежегодной всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».
22 апреля 2025 года руководитель ФАДН России Игорь Баринов выступил по пункту повестки «Осуществление Декларации ООН о правах коренных народов в государствах — членах ООН и системе ООН, включая выявление примеров передового опыта и решение проблем».
В своем выступлении Игорь Баринов рассказал о российских практиках и опыте, - «За действительно широким юридическим признанием прав коренных народов следует сложный поиск эффективных правовых и финансовых механизмов их фактической реализации. Это особенно сложно для государств проживания десятков и сотен коренных народов. В этой связи государствам и коренным народам важно оставаться в диалоге для решения задач, которые не могут быть решены за них международными институтами».
Также, 22 апреля состоялось российское параллельное мероприятие 24 сессии Постоянного Форума, посвященное правам коренных народов в условиях энергетического перехода. Дискуссия прошла в широком международном составе включая лидеров международных и национальных организаций коренных народов России, Северной и Латинской Америки, Азии, Африки, членов Постоянного Форума, Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, специализированных учреждений и органов системы ООН.
Руководитель ФАДН России подчеркнул, что актуальность темы о правах коренных народов в контексте энергетического перехода быстро растет вместе с потребностями современного мира в критически важных минералах для зелёной экономики, - «Её развитие справедливо связывается с сохранением экосистем, а значит и возможностей устойчивого развития коренных народов. В этой связи Конституцией и законодательством России в основу гарантий прав коренных народов поставлена именно защита их исконной среды жизнедеятельности", - отметил Игорь Баринов.
ФАДН России продолжит информировать о дальнейшей работе российских участников на полях 24 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
Информация: fadn.gov.ru/