В Югре за прошлый год увеличился рост турпотока
В своем отчете перед депутатами окружной думы губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о развитии туризма в регионе. Он акцентировал внимание на том, что за прошедший год появилось больше новых туристических маршрутов и увеличился рост туристического потока.
«Введено более 20 новых туристических маршрутов, в том числе в районы традиционного природопользования. Рост туристического потока составил 5,4 % благодаря развитию событийного туризма, эко- и этнотуров, а также мерам поддержки», — отметил Руслан Кухарук.
Глава региона добавил, что округ впервые принял участие в проекте «Больше, чем путешествие», а югорский туроператор «Наш мир» разработал тур «Югра, мамонты и нефть», в котором в прошлом году приняли участие 211 человек. Также в качестве мер поддержки Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на совершенствование гостиничного сектора.