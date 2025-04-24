Югра реализует комплексную программу социальной поддержки участников и ветеранов СВО
Дополнительно к федеральным решениям в Югре утвержден и реализуется обширный комплекс региональных мер поддержки участников СВО.
Более 24 тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили различные формы социальной помощи: предоставление жилья, льготы на оплату коммунальных услуг, социальные выплаты на детей, компенсации за детские сады, образовательные субсидии. Об этом в ходе ежегодного отчёта перед депутатами Думы Югры о деятельности правительства Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Поддержка участников специальной военной операции и их семей — несомненный и безусловный приоритет для окружных властей. Регион продолжает улучшать жилищные условия участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, реализуется первоочередное право на переселение из аварийного жилья и предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья по договорам социального найма. Такая поддержка оказана 381 семье защитников Отечества, и эту меру поддержки в текущем году округ также продолжает.
«В зоне особого внимания дети участников специальной военной операции. Реализуем такие меры поддержки, как 100%-я компенсация оплаты за услуги детского сада, преимущественное право на зачисление детей в образовательные организации, первоочередной порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления, обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов, а также другие меры поддержки», — отметил Руслан Кухарук.