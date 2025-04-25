В окружной столице проходит VI Всероссийский форум национального единства
КТЦ «Югра-Классик» города Ханты-Мансийска стал главной площадкой для проведения VI Всероссийского форума национального единства, который проходит в эти дни. Он объединил более 500 представителей различных этносов, научного и экспертных сообществ, представителей органов власти, общественных организация и диаспор из 32 регионов нашей страны.
Всероссийский форум национального единства – пространство диалога, традиций и инноваций.
Он включает в себя 17 площадок, стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов и семинаров-практикумов, на которых участники говорят о том, как сохранить традиции, победить стереотипы и создать будущее, где каждому народу есть место.
В торжественной церемонии открытия Форума, которая состоялась накануне 24 апреля в КТЦ «Югра-Классике», принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Югра в шестой раз проводит Всероссийский форум национального единства. Эта площадка играет важную роль в сохранении традиционных культурных ценностей и исторической правды. Мы живём в условиях сложных испытаний, и единение – это наша сила в преодолении трудностей. Сохраняя традиционные ценности, мы создаем основу для развития государства и сохранения народа. В Югре мирно проживает 139 национальностей – это наше наследие, которое необходимо сохранять», – приветствуя участников Форума отметил Руслан Кухарук.
Форум охватывает ключевые аспекты государственной национальной политики и межкультурного взаимодействия.
Также в ходе Форума запланировано проведение конкурса Федерального агентства по делам национальностей «Лидеры в сфере государственной национальной политики».
Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» также ежегодно принимают участие во Всероссийском форуме. Этот год не стал исключением. На семинаре «Роль СМИ и социальных медиа в гармонизации межнациональных отношений» сотрудники редакции, пожалуй, были самыми активными.
Всероссийский Форум национального единства продлится в Ханты-Мансийске до 26 апреля.
Ирина Самсонова