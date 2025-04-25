Югра выступила в ООН с инициативой о признании труда женщин из числа коренных народов как профессии
Югра выступила в ООН с инициативой о признании труда женщин из числа коренных народов как профессии
Инициатива о необходимости юридического признания труда коренных женщин как профессии прозвучала от югорчанки Веры Кондратьевой на форуме коренных народов в Нью-Йорке.
Музыкант, представитель народа ханты, общественный деятель из Лянтора Сургутского района Вера Кондратьева на 24-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке посвятила свое выступление продвижению инициативы, посвященной правам женщин коренных народов.
В частности, она отметила необходимость юридического признания труда коренных женщин как профессии. Также речь шла о расширении доступа коренных женщин к механизмам экономического развития, включая предпринимательство.
Не секрет, что представительницы народов ханты, манси и других – большие мастерицы, а креативные индустрии, которые активно развивает Югра, во многом основаны на традиционных знаниях коренных народов.
В завершение форума представительница народа ханты из Сургутского района Вера Кондратьева побывала на торжественном приеме в Постоянном представительстве России по случаю 24-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
На приеме сотрудники миссии, члены российской делегации, представители коренных народов России и других государств, дипломаты, эксперты ООН, журналисты познакомились с творчеством хранительницы обско-угорского фольклора Веры Кондратьевой.
Приветствовал гостей приема постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя и глава российской делегации на сессии, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Игорь Баринов.
В выступлениях прозвучало, что в России проживает 47 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, что составляет более 300 тыс. человек. В соответствии с российским законодательством все они наделены особым статусом и особыми правами. В этом плане Россия является одной из самых богатых на коренные народы и стремится не только сохранить богатство своих народов, их языков, традиций и культуры, но и готова делиться этим опытом со всем миром.
Вера Кондратьева, представитель организации «Спасение Югры»:
«Мы добиваемся юридического признания труда кочевых женщин как профессии. Это расширит их доступ к государственным выплатам, трудовой пенсии дополнительно к социальной, и к другим мерам поддержки. Тяжелый труд женщины-кочевника должен высоко цениться. Поэтому мы просим Постоянный форум в сотрудничестве с Международной ассоциацией труда выработать соответствующие рекомендации государствам».