Геннадий Райшев. Память войны
29 апреля в 16.00 в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева состоится открытие выставки «Геннадий Райшев. Память войны», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В экспозиции много портретов близких людей – родственников и земляков, – а также картин, написанных по песенным мотивам. Выставка дополнена документальными материалами: фрагментом текста из школьного рукописного дневника 1952-1953 гг., в котором будущий художник делится впечатлениями военного детства; текстами воспоминаний о военном времени и комментариями к картинам.
Отдельным блоком представлены рисунки учащихся центра дополнительного образования «Перспектива». Их творческие работы отражают современный взгляд на тему войны, передавая эмоции, размышления и личное отношение к историческим событиям.
Произведения Г.С. Райшева обращены к широкой аудитории зрителей – от «детей войны», свидетелей того времени, до детей нашего времени.
Возрастная категория: 6+
Адрес: ул. Чехова, 1
Тел. 8(3467) 92-84-03