В Югре завершился первый день работы проектной мастерской «Казачий лад».
Для обмена опытом по сохранению казачьей культуры в Ханты-Мансийске собрались руководители и участники народных казачьих коллективов культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, учреждений дополнительного образования.
О музыкальном фольклоре российского казачества – объекте нематериального этнокультурного достояния и особенностях протяжного казачьего пения рассказал эксперт Дмитрий Морозов, руководитель центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, доцент Московского государственного института культуры, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза, художественный руководитель Московского народного хора.
Особое внимание было уделено практической части: искусству парно-бытовых танцев верхнедонских казаков обучает Федор Скунцев, участник ансамбля «Казачий круг», основатель ЭтноПроекта «КоленкорЪ», руководитель шоу группы «ТАЛАН», фольклорист, специалист по казачьей культуре, мультиинструменталист, саунд продюсер.
«В течение 3 дней мы познакомимся с фольклором верхнедонского казачества. В этом году особенностью построения работы мастерской станет расширение репертуара коллективов и комплексное освоение материала: мы погрузимся не только в музыкальный фольклор, но и посвятим время мастерству хореографии. Результатом проектной мастерской станет творческий показ, созданный совместно с участниками площадки», - поделился с нами эксперт, Дмитрий Морозов.
Мероприятие проходит с 24 по 26 апреля в Окружном Доме народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и входит в основную программу Всероссийского форума национального единства.
Организаторами Проектной мастерской «Казачий лад» выступили Окружной Дом народного творчества, Департамент культуры Югры, Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.