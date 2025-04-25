В Музее геологии, нефти и газа открылась выставка «Династия Федотовых»
25 апреля в выставочном пространстве музея «Звёзды Югры» газа состоялось открытие выставки «Династия Федотовых», посвящённой трудовой династии, чья история неразрывно связана с развитием нефтегазовой отрасли России. В мероприятии приняли участие представители культурных учреждений Югры, СМИ, а также старшеклассники школы №5 Ханты-Мансийска. Экспозиция организована, в том числе, по поручению Губернатора Югры. Она открывает цикл ежегодных выставок, которые будут знакомить посетителей с трудовыми династиями региона.
В этом году центральной темой стала семья Федотовых — настоящих первопроходцев, чьи судьбы переплелись с великими стройками эпохи: от первых геологических экспедиций до освоения Самотлора.
Через личные истории повествование выставки переходит к истории страны. Экспозиция предлагает зрителям погрузиться в летопись семьи через уникальные архивные документы, редкие фотографии, личные вещи и музейные артефакты. Особое место занимают книги Виктора Алексеевича Федотова — старшего технолога, главного инженера Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции, журналиста и автора произведений «Самотлор — чёрная жемчужина» и «Династия без грима».
115 лет трудовой славы: именно такую юбилейную дату отмечает в этом году династия Федотовых. Общий трудовой стаж семьи превышает 375 лет. Её основатель, Иван Кузьмич Федотов, был горным инженером. Сегодня традиции продолжаются: сын Виктора Алексеевича, Алексей Викторович Федотов, работает в дочерней организации ПАО «Газпром».
Выставка подчёркивает роль крепкой семьи в воспитании выдающихся личностей. «Когда в семье несколько поколений посвящают себя одной профессии — это не только традиция, но и мощная мотивация для новых свершений», — отмечают организаторы. В семье Федотовых из 10 детей трое сыновей — Виктор, Владимир и Анатолий — продолжили дело отца, связав жизнь с нефтяной отраслью.
Экспозиция имеет важную социальную миссию — вдохновить молодое поколение на выбор профессии, продолжив семейные традиции, сделать акцент на профориентацию и преемственность. «Мы надеемся, что школьники и студенты, посетившие выставку, задумаются о своём пути и, возможно, решат пойти по стопам своих родителей», — говорят организаторы.
Размещённая в выставочном пространстве «Звёзды Югры» экспозиция будет постоянно действующей, обновляясь раз в год. Каждая новая выставка цикла представит новую трудовую династию региона.
Выставка о трудовых династиях была открыта в локации другого выставочного проекта «Звезды Югры» в связи с тем, что обе инициативы подчеркивают важность человеческого труда и преданности в развитии нефтегазового сектора автономного округа.
Трудовые династии представляют собой живую историю, отражающую преемственность поколений, которые вносили свой вклад в экономическое процветание региона. Размещение выставки рядом с проектом, посвященным выдающимся личностям, позволило создать синергию между индивидуальными достижениями и коллективным опытом, демонстрируя, как трудовые традиции и семейные ценности способствовали формированию успешной отрасли. Это объединение помогает глубже понять значимость человеческого фактора в истории Югры и вдохновляет новое поколение на продолжение традиций своих предков.
Александр Михайлович Выходцев, заместитель директора по научной работе: «Эта выставка — не просто рассказ о семье Федотовых. Это история целого поколения, которое строило нашу страну, открывало месторождения и создавало промышленную мощь России. Через судьбу одной династии мы видим, как личные достижения становятся частью большого исторического полотна.
Особенно ценно, что выставка подчёркивает роль многодетных семей в формировании талантов. Ведь именно в таких семьях рождаются настоящие традиции, передаются знания и воспитывается преданность делу. Уверен, что этот проект вдохновит молодёжь на осознанный выбор профессии и поможет сохранить связь поколений».
По данным соцопроса, проведённого среди первых посетителей — школьников, династии играют важную роль в жизни каждой семьи, а продолжение профессиональных традиций — необходимо. Среди респондентов оказались представители различных трудовых династий, в том числе медицинских и спортивных.