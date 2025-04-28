В окружной столице пройдёт первенство Югры по северному многоборью
В Ханты-Мансийске с 29 по 2 мая пройдёт летнее юношеское первенство Югры по северному многоборью. В соревнованиях примут участие 40 спортсменов из 11 муниципальных образований ХМАО-Югры: Нижневартовский район, г.Нижневартовск, Сургутский район, г.Сургут, Нефтеюганский район, г.Урай, г.Когалым, г.Ханты-Мансийск, Белоярский район, Кондинский район, Ханты-Мансийский район. Состязания пройдут в трех возрастных группах 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Участникам предстоит состязаться в пяти дисциплинах: тройном национальном прыжке, в беге с палкой по пересеченной местности, в метании топора на дальность, в метании тынзяна на хорей и в прыжках через нарты.
Место проведения — «Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, улица Спортивная, 24; стадион «Югра — Атлетикс» (игровой зал), улица Отрадная, 9; пойма р.Горной микрорайона Восточный (вблизи песчаной насыпи дороги на асфальтовый завод и вблизи улицы Индустриальной) или в близи Рыбоводного завода, ул. Индустриальная, 33 и территория КТК «Самаровский останец. Археопарк» (автостоянка), ул. Объездная, 29
Информация «ЮграМегаСпорт»