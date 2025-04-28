Фото в «Бессмертный полк России онлайн» можно загрузить через приложения соцсетей
Бессмертный полк России зовет под свои знамёна ветеранов — в 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рядом с павшими защитниками Родины от немецко-фашистских захватчиков встанут и те, кто пожертвовал собой ради свободы и независимости нашей Родины в локальных войнах и военных конфликтах, кто погиб на фронтах СВО, добивая поднявший голову украинский неонацизм.
Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. 23 апреля 2025 года в стране стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн».
Во всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн» может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.
Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются в период до 6 мая 2025 года.
Загрузить фото Победителей можно на сайте Бессмертного полка России и в мини-приложениях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
В этом году впервые реализована возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.
Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщала, что 9 мая 2025 года «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате.
«Там, где региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» вновь украсит улицы и площади наших городов», — отмечала Елена Цунаева.
По состоянию на 25 апреля был известен предварительный список регионов, где пройдет очное шествие Бессмертного полка: Республика Коми, Карелия, Башкортостан, Архангельская, Ярославская, Оренбургская, Самарская, Липецкая области, Республика Чувашия, Орловская, Владимирская, Ивановская, Тверская области, Дагестан, Северная Осетия, Ульяновская, Калининградская, Пермская, Вологодская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Новгородская, Челябинская, Ленинградская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, а также Якутия, Мурманск, Тюмень, Пскове Киров, Благовещенск, регионы Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. Однако не во всех субъектах РФ власти приняли окончательное решение.