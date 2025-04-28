В Югре 2 мая стартует сезон весенней охоты
В ближайшую пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе открывается сезон охоты на водоплавающую дичь.
Напомним, по информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в этом сезоне изменены сроки начала сезона во всех трёх географических поясах. Сделано это в связи с тем, что в последние годы водные артерии Югры в конце апреля ещё оставались подо льдом
В охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61° северной широты, охота открывается с первой пятницы мая — 2 мая 2025 года — на водоплавающую дичь, с первой субботы мая — на боровую.
В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°, охотники расчехляют ружья со второй пятницы мая — с 9 мая 2025 года — на водоплавающую дичь, со второй субботы мая — на боровую.
В охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62° северной широты, открытие охоты — с третьей пятницы мая (16 мая 2025 года) на водоплавающую дичь, с третьей субботы мая — на боровую дичь.
Об этом в прямом эфире в сообществе ЦУР Югры в «ВКонтакте» сообщил первый заместитель руководителя окружного Природнадзора Александр Бирюков, отвечая на вопросы югорчан, зафиксированные системой «Инцидент Менеджмент» в преддверии майских праздников.
«Охота на селезней уток с использованием живых подсадных осуществляется непрерывно на территории округа с 15 апреля по 20 мая 2025 года», — уточнил Бирюков.
Допускается добывать одного белолобого гуся в день.
Не разрешается применение любых самоловов при добыче пернатой дичи.
Разрешение на добычу охотничьих животных, выданное для любительской и спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях муниципального района, не даёт права на охоту на территориях традиционного природопользования коренных народов Севера.
Подробная информация публикуется в госпаблике Природнадзора Югры в социальной сети «ВКонтакте».