Александр Новьюхов избран президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
25 апреля в Москве в Национальном центре «Россия» состоялся X съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, приуроченный к празднованию 35-летия организации и 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В мероприятии приняли участие 400 делегатов из 28 регионов страны, представляющих 40 национальностей.
Делегация из Югры также приняла участие в работе съезда.
С приветственным словом выступил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил значимость работы Ассоциации:
– Выражаю слова благодарности за серьёзную работу, которая была проведена на территории всей страны, где уделялось отдельное внимание абсолютно каждому региону. Конечно, Югра – это регион, который славится своей многовековой историей. Мы прекрасно знаем, что наша сила – в людях. Нам приятно, что наш регион относится к тем, кто внёс свой серьёзный вклад в становление самой Ассоциации.
На торжественном открытии вспомнили всех ветеранов общественного движения и поблагодарили присутствовавших в зале Еремея Айпина и Сергея Харючи, руководивших в своё время Ассоциацией.
Главным событием в программе мероприятий стала церемония награждения представителей коренных малочисленных народов Севера, внесших значительный вклад в обеспечение прав и законных интересов коренных народов. Отрадно, что среди награжденных Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина были активные представители югорской земли – Александр Вячеславович Новьюхов, Людмила Александровна Алфёрова. Также активисты из числа коренных народов были отмечены высокими наградами федеральных министерств и ведомств.
Затем состоялся торжественный концерт, посвящённый 35-летию образования Ассоциации, на котором выступили национальные коллективы и исполнители из Югры, Ямала, Тывы, Якутии, Чукотки, Красноярского края и Магаданской области. В завершение концерта прозвучала песня «День Победы» на трёх языках северных этносов, на мансийском языке песню исполнил директор театра обско-угорских народов «Солнце» Евгений Захаров.
В этот день также чествовали участников СВО из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В деловой части юбилейной программы мероприятий состоялся X съезд Ассоциации, на котором представители коренных народов России из 28 субъектов РФ подвели итоги работы. С отчётным докладом выступил действующий президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Он рассказал о проделанной законодательной работе, о нормах поддержки коренных народов, о создании «Реестра коренных народов», о снижении ставки земельного сбора до 10 копеек и отметки в охотбилете, об изменениях в Федеральный закон об общинах. Делегаты съезда оценили деятельность Ассоциации как удовлетворительную. Они утвердили изменения в устав Ассоциации. Теперь руководитель Ассоциации сможет быть президентом только два срока, в Ассоциации будет два первых вице-президента, Устав дополнили понятием «Почётный президент», который сможет принимать участие в заседаниях Координационного совета и Совета старейшин.
Затем состоялись выборы президента Ассоциации на очередной срок. По информации мандатной комиссии, было зарегистрировано 233 делегата из 33 общественных объединений коренных малочисленных народов.
Из двух кандидатов большинством голосов на пост президента Ассоциации избран сенатор Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов. Он выступил с планом дальнейшей работы Ассоциации, отметил важность международного сотрудничества, включая участие в форумах ООН и других международных организациях, что способствует профессиональному росту представителей коренных народов. Также он отметил важность прозрачной и четкой структуры Ассоциации с регулярной отчётностью и использованием современных технологий для принятия решений.
Также следует отметить, в Национальном центре «Россия» к 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа была подготовлена выставка «Югра – сквозь века» с фотокартинами, отображающими традиции народов Югры, и коллекцией этнографического музея «Торума Маа», представляющей культуру коренных малочисленных народов Севера.
Для справки:
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации была основана 31 марта 1990 года. Её основные цели – защита прав и интересов коренных народов, решение социальных и экономических проблем, поддержка культурного развития и образования КМНС, охрана окружающей среды. Ассоциация объединяет сорок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Надежда Рагимова