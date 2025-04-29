Завершился десятый окружной конкурс по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хакатон. Хантатон-2025»
В десятом хакатоне приняли участие рекордные 656 человек: 250 – в номинации «профи» и 406 – в «юниорах». Вновь побит рекорд по числу команд - сформирована 161 команда: 63 «профи» и 98 «юниоры». Юниоры работали в привычном онлайн-формате, в течение 9 дней. Профи разрабатывали свои проекты в течение суток на площадке «Школы 21» в Сургуте.
Призовой фонд Хантатона-2025 вновь вырос и составил уже 1 150 000 рублей.
Сильнейшими по мнению жюри среди «юниоров» стала команда «Деград отряд» из Лангепаса с кейсом Игра-бот «Угадай достопримечательность Югры». Она получила главный денежный приз в номинации – 100 тысяч рублей.
Второе место и денежный приз в размере 70 тысяч рублей получила команда «Bug buster’s» из Нижневартовска с кейсом «Веб-сервис для создания и проведения опросов с визуализацией результатов».
Третье место и денежный приз в размере 50 тысяч рублей за проект «Рейтинг водителей» получила нефтеюганская команда «Соло-майнер».
Также в этой категории спецприз в размере 50 тысяч рублей получила команда «MAFF» из Урая с кейсом «Поиск потерявшихся домашних животных».
В номинации «профи» весь пьедестал заняли команды из Сургута. Лучшей в этой категории членами жюри была признана команда «NeedCode» с кейсом «Интерактивная платформа для изучения языков жестов». Она взяла главный денежный приз в размере 400 тысяч рублей.
Второе место и денежный приз в 280 тысяч рублей взяла команад «Волки» с проектом «Docker Network Mapper: система мониторинга, визуализации и редактирования сетевых взаимодействий контейнеров в реальном времени».
Третьими в этой номинации стала команда «ISIP++» из Сургута с проектом «Интеллектуальный помощник для обработки документов». Они получили денежный приз в размере 150 тысяч рублей.
Специальный приз жюри в размере 50 тысяч рублей за задание «ресурсы сотрудников клиентской зоны» получила команда «LangUST» из Лангепаса.
Победители получили высокую оценку жюри и менторов, которые отметили, что конкурсные кейсы могут стать точками отсчёта для рабочих стартапов в различных отраслях. Закрывая мероприятие, первый заместитель директора Депинформтехнологий Югры Юрий Колесников обратился к участникам хакатона: «Верю, что мы ещё увидим ваши цифровые продукты и они станут рабочими стартапами. А для этого заявляйтесь и пробуйте, это для вас большой опыт и новые вызовы. Ждём вас через год на XI окружном конкурсе по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хакатон. Хантатон-2026».