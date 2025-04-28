В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии написали «Диктант Победы»
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». Для очного участия в мероприятии на территории автономного округа было развернуто более 300 площадок — это музеи, библиотеки, школы, учреждения среднего профессионального и высшего образования.
В средней школе № 8 г. Ханты-Мансийска офицеры ведомства и ветераны службы совместно с кадетами 7 и 8 классов ответили на 25 вопросов, охватывающих наиболее значимые и памятные этапы Великой Отечественной войны. Задания касались исторических событий и личностей, художественной литературы, а также произведений изобразительного и монументального искусства, связанных с войной.
В историческом диктанте, как в очном, так и заочном формате приняли участие более 100 представителей Росгвардии по ХМАО — Югре.
В завершение мероприятия росгвардейцы получили сертификаты участников всероссийского диктанта.
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