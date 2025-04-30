«Живое югорское слово»
Так называется III открытая городская литературно-краеведческая конференция, которая состоялась 17 апреля в городе Мегионе в модельной детско-юношеской библиотеке им. В.Н. Козлова. Организатором мероприятия является Центральная городская библиотека, куратором и идейным вдохновителем – ведущий библиотекарь учреждения Анна Алексеевна Горлова. В этом году конференция была посвящена четырём большим темам: Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа и 45-летию образования города Мегиона.
Участников конференции поприветствовала начальник управления культуры города Мегиона Лариса Лалаянц:
– Считаю, что такая литературно-краеведческая конференция – это, прежде всего, сохранение историко-культурного наследия города Мегиона и нашего края, в целом. Хочу пожелать вам сегодня хорошей плодотворной работы, бодрого настроения!
Гостья конференции – редактор газеты «Ханты ясанг», кандидат филологических наук Людмила Гурьева в приветственном слове отметила:
– Дорогие школьники, студенты, преподаватели! Поздравляю вас с конференцией! Я являюсь журналистом газеты «Ханты ясанг», которую 68 лет назад создал первый хантыйский писатель, фронтовик Григорий Дмитриевич Лазарев. Именно его мечта и осуществление её в жизнь положило начало тому, что у хантыйского народа появилась газета на родном языке. Вот и вам желаю горячо любить то дело, которым вы занимаетесь! Желаю вам успехов в научно-исследовательской деятельности и не останавливаться на достигнутом! Ведь будущее страны за вами!
В онлайн-режиме участников конференции поприветствовала директор Института профессионального образования коренных народов Югры Сургутского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования Ольга Муллер:
– Рада приветствовать вас, уважаемые коллеги и обучающиеся! Хочу подчеркнуть важность и актуальность проведения этой конференции. 2025 год объявлен в нашем округе Годом исторического наследия. Проведение конференции сейчас, в преддверии значимых юбилейных дат, приобретает особый смысл – можно сказать, что конференция становится тем самым мостом между поколениями, который позволяет передать живую память о событиях, а они как раз и формируют идентичность нашего региона и страны, в целом.
Первыми с докладом «Анализ одной картины: Митрофан Тебетев «Ожиданье» выступили ученицы 8 «Б» класса гимназии №5 Антонина Новосёлова и Елизавета Купчик:
– Эпиграфом нашего выступления мы хотели бы сделать слова мудрой хантыйской пословицы «Любящие друг друга сердца живут как небожители». Именно традиционная хантыйская семья, изображённая на картине, отображает собой нравственную основу нашей жизни. Попробуем взглянуть на иллюстрацию с пристальной точки зрения историка, почувствовать то самое дыхание ветра исторической эпохи. Картина датирована 1983 годом. Именно в том году завершилось строительство Сургутской ГРЭС, заработала железнодорожная ветка «Сургут – Новый Уренгой», к этому периоду уже были построены аэропорты в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Почему именно в это время пишет картину художник? Время бурного строительства и индустриализации.
Первое, что бросается в картине – это хантыйская женщина с детьми. Видно, что они с нетерпением ждут главу семьи – рыбака. Кстати, в семье рыбака-охотника родился и сам художник. Хозяйке на вид 35-40 лет. Северные женщины по природе сдержаны, а женщины-ханты сдержаны вдвойне. Да, она ждёт супруга, но внешне этого не видно.
Вернёмся к цитате нашего эссе «Любящие друг друга сердца живут как небожители», поистине небожителями можно по праву считать семью на картине – уважение, верность традициям, доброта, понимание – вот тот фундамент, на котором строятся отношения в семье хантов. Художник изобразил светлое прошлое глазами ребёнка с высоты мудрого возраста. Совсем неслучайно картина называется «Ожиданье» – это и ожиданье супруга с рыбалки, и ожиданье национального отклика зрителя художника, детское ожиданье возвращения в прошлое, стремительно манящего своим укладом жизни своего родного народа. Для нас – это прекрасная возможность знакомства со страницами истории, культуры моей родины.
Ученица 8 «Б» класса школы №2 г. Мегиона Василина Краснова рассказала о загадках:
– Загадка как вид фольклора возникла в древние времена, она раскрывает красоту и значение того, что видят и ощущают люди, она учит понимать окружающий мир. Учёные считают, что загадки являются самым сложным видом фольклора, поскольку в них скрыт сложный метафорический образ. Загадка – это народная поэзия. В загадках показывается народная жизнь. Например, хантыйские загадки «На том берегу дерево с колокольчиками стоит, что это? (кедр с шишками)», или «Под водой семь дыр, что это? (невод)», говорят о том, что народ ханты занимался собирательством дикоросов и рыболовством.
В завершение своего выступления Василина загадала загадки участникам конференции: «Олень от них убегает, а они не отстают, что это? (нарты). В железную дырку зверь пролезал, что это? (иголка с ниткой). Быстрее сотни ног, быстрее сотни крыльев, что это? (мысль)».
Преподаватели Мегионского политехнического колледжа Алёна Алексеевна Фролова, Анна Владимировна Антонова и Дарина Игоревна Самчинская представили совместный проект «В краю снежных кедров и морошкового лета»:
– Главная цель проекта – знакомство детей с богатейшей духовной и материальной культурой коренных народов Югры ханты и манси. Любая информация детьми легче воспринимается через сказку. Мы познакомились со сказками народов ханты и манси и на их основе написали свою сказки «Хилы и Талла», где главными героями являются мальчик Хилы и волшебный медвежонок Талла. Здесь мы сохранили отсылку к мифологии коренных народов Севера. Шесть сказок посвящены их приключениям. Каждая сказка оформлена отдельной книгой, здесь же даются заданиями. Каждую книжку мы презентовали отдельно, презентация была представлена в виде диафильма. Вот сегодня мы представляем книжку-раскраску. Проект продолжает реализовываться, в детских садах проводим апробацию. Отзывы хорошие, детям и родителям очень понравилось.
Ученик 8 «Б» класса средней школы №2 Александр Синицин подготовил и выступил с докладом «Тобольск – культурный центр Западной Сибири». В своём сообщении он отметил важность города как стратегического для Российской империи.
Студентка Мегионского политехнического колледжа Диана Вильданова является участницей поискового движения от города Мегиона. Сегодня она выступила с сообщением о поисковом движении России и его связи с литературой периода Великой Отечественной войны:
– 10 апреля 2009 года региональная общественная организация «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры» была зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. В организацию вошли 12 поисковых отрядов.
Мегионское отделение поискового движения «Истоки» появилось в 2006 году, руководителем является Сергей Васильевич Кузнецов. Отряд ведёт поиски на территориях Брянской, Волгоградской и Псковской областей, т.е. на местах тяжелейших битв Великой Отечественной войны. За 18 лет работы отрядом было организовано 46 экспедиций на места боевых сражений. Удалось поднять и с почестью захоронить останки более 1 700 солдат и офицеров Красной Армии, из них установить 37 имён павших воинов. В местное отделение «Истоки» я пришла осенью 2019 года. За время работы в этом отряде мы подняли более 80 бойцов. Участвую в окружных слётах поисковиков. Мне удалось поднять и установить имя одного бойца, найти его родственников в Ростовской области.
В своём сообщении студентка рассказала, что художественные произведения показывают реалии боевых действий, дают возможность определить место той или иной битвы, например, названия населённых пунктов – эта информация очень важна для поисковиков. В некоторых литературных произведениях описываются детали военных операций, прописываются реальные имена и фамилии солдат, это тоже является неоценимой помощью для поисковиков.
Взаимосвязь литературы и поискового движения представляют собой мощный симбиоз, играющий важную роль в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Студенты Мегионского политехнического колледжа Елизавета Дубова, Виктория Кожевникова и их преподаватель Наталья Валерьевна Дзюба выступили с докладом «Архивы Великой Отечественной войны как сохранение исторической памяти:
– Мы исследовали архивные документы времён Великой Отечественной войны, которые сохранили много ценной информации, она позволяет понять историческую правду.
С 1941 по 1945 годы в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и в ряды Рабоче-Крестьянского морского флота было призвано 17 890 югорчан, из них 187 женщин, 412 представителей коренных национальностей народов ханты, манси и лесных ненцев. На полях сражений Великой Отечественной войны воевало много представителей коренной национальности. Стрелками пехоты, снайперами военно-морской пехоты, пулеметчиками, саперами, связистами, танкистами служили наши земляки. Уроженцы маленьких национальных деревень Верхне-Нильдино, Щекурья, Войтехово, Сосьва, Теги, Няксимволь, Турпауль воевали под Москвой, Сталинградом, на Ленинградском фронте, в Заполярье, на Украине, прошли с боями до Берлина, освободили Европу и Японию от фашизма. Кому-то из них пришлось пережить безысходность окружения и отчаяние плена. В жестокой затяжной войне солдат Югорской земли выручали природная живучесть, редкая неприхотливость и фантастическое терпение.
В Трудовую армию были мобилизованы 5 172 человека.
Потери были тяжелейшими, только вслушайтесь в эти цифры – из 27 миллионов погибших советских граждан 9 587 человек – это жители нашего округа. Более 5 тысяч солдат югорской земли награждены медалями и орденами, 12 югорчан стали Героями Советского Союза. 5 тысяч жителей округа награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».
В конце 1941 года для защиты северных рубежей страны на Карельском фронте было приказано сформировать оленно-транспортные батальоны. К концу 1942 года было создано четыре батальона. Они были созданы из числа коренных жителей Приполярья, в том числе и из наших оленеводов. Им была поставлена задача – доставлять на передовую грузы, продовольствие, оружие и снаряды. На обратном пути медики на оленьих нартах вывозили раненных.
Докладчики прочли письма от оленеводов этих батальонов. Одно из фронтовых писем Тимофея Петровича Анемгурова, написанное 30 сентября 1942 года: «Дорогая Матрёна! Вчера приехал в Москву благополучно. Жду назначение в часть. Пройдёт, вероятно, ещё несколько дней, до определения. Там уже сообщу свой точный адрес для обратного ответа. Как ты себя чувствуешь? Как сыновья мои Роман и Александр поживают? Привет всем. Целую тебя. Твой Тимофей». Тимофей Петрович погиб через месяц после этого письма 30 октября 1942 года в д. Хмели Залучского района Ленинградской области.
В годы войны Обский Север внёс огромный вклад в победу – было добыто 45% всей рыбы именно на Тюменском Севере. Шла заготовка пушнины, которая шла по ленд-лизу на закупку оружия. На войну ушли многие опытные охотники, здесь их заменили женщины, старики и молодёжь. Также в больших объёмах шла заготовка древесины, которая имела огромное значение для фронта. Коллектив «Ханты-Мансийского леспромхоза» трижды за время войны становился победителем во Всесоюзном соцсоревновании, и в апреле 1945 года получает Красное знамя Государственного комитета обороны на вечное хранение. Также особое значение имело сельскохозяйственное производство, несмотря на суровые климатические условия.
Ученица 6 «А» класса школы №6 Анастасия Кирейчева выступила с докладом «Священные птицы земли Югорской», её руководителем является А.А. Горлова:
– С давних времён коренные жители с трепетом относились к животным и птицам. Многие до сих пор соблюдают обряды, связанные с птицами. К таким птицам относятся: гагара, журавль, ворона, трясогузка, лебедь и др. Этих птиц называют священными. Сегодня в своём докладе я расскажу о журавле. Об этой птице в народе сложено много песен. Журавлиные пары живут всю жизнь вместе, не расстаются до самой смерти. Эти птицы очень красиво танцуют, особенно красив их свадебный танец. Журавль редко поёт, услышав её песню, нужно остановиться и послушать. Журавль – священная птица для коренных народов Севера ханты и манси. К ней они относятся с трепетом. О священных птицах много рассказывается в легендах и сказках. По завету предков мы должны бережно относиться к птицам, поскольку они являются посредником между средним и верхним миром.
Ученик 8 «Г» класса школы №4 Артём Чернов выступил с докладом «Мегион – моя малая родина»:
– Мегион – город, расположенный на берегу реки Оби и протоки Меги. Мегион – для меня это не только малая родина, место, где я и мои родители родились, но и место силы, куда я могу в будущем в любое время вернуться, и она встретит меня с распростёртыми объятьями.
В годы войны многие жители посёлка Мегиона ушли на защиту Родины. Сюда было выслано много спецпереселенцев. В годы войны в посёлке был произведён сбор средств на нужды фронта. У нас в городе построено много памятников, посвящённых мегионцам-фронтовикам и труженикам тыла.
История Мегиона как поселения неразрывно связана со строительством Западно-Сибирской нефтяной провинции. Важнейшим историческим событием, определившим судьбу посёлка, стало открытие в 1961 году Мегионского нефтяного месторождения. Это положило начало бурному развитию посёлка, превратив его из небольшого рыбацкого стана в крупный центр нефтедобычи. Градообразующими предприятиями города являются «Славнефть» и «Мегионнефтегаз». Город Мегион – многонациональный, здесь бок о бок трудятся представители разных народов, проводятся праздники. В нашем городе много людей, которые внесли огромный вклад в развитие города, это Абазаров, Рынкавой и др.
Затем в онлайн-режиме подключились докладчики. С сообщением «Штрихи к истории округа: издательская деятельность библиотеки как сохранение историко-культурного наследия» выступила заведующая отделом социокультурных проектов Межпоселенческой библиотеки Советского района Елена Надымова.
Также из села Казыма Белоярского района выступила руководитель АНО «Стойбище «Нумсанг ёх» Елена Терентьева. Она рассказала о создании фольклорной тропы «Сказки реки Казыма» для изучения фольклора обских угров.
Татьяна Любавина из Казыма рассказала об изучении истории фольклора, культуры коренных народов Югры через современные игры и игрушки.
Затем выступила директор «Районного краеведческого музея им. Н.С. Цехновой» пгт Кондинское Александра Ефимова. Она представила реализацию «Легенды проекта «Богатырские места Конды» как источник для популяризации древней истории Кондинского края».
Библиотекарь центральной городской библиотеки г. Мегиона Зоя Кленова выступила с докладом «Школы и культурно-просветительские учреждения в годы Великой Отечественной войны на территории Ларьякского района: на примере Мегиона»:
– Главная задача культурно-просветительских учреждений в годы войны – помочь людям и укрепить в них веру в нашу победу. В Мегионе в 1930-1940-е годы тоже была изба-читальня. Клуб был построен в конце 1930-х годов, в нём и располагалась изба-читальня. Эти учреждения выполняли роль агитпунктов. Библиотекари знакомили население со сводками совинформбюро и решениями правительства, проводили политинформацию, здесь была читка газет и писем с фронта. Большую помощь в этом оказывала газета «Стахановец» Ларьякского района, которая начала выходить с сентября 1941 года. В газете были рубрики: «Информбюро сообщает», «Сводки с фронта», «На производственном фронте». В годы войны учительница Завьялова читала газеты, потому что не все были грамотными. Она же пишет, что была плохая обеспеченность книгами, мебелью, это было повсеместно по стране. В годы войны в Ларьякском районе было много рыболовецких совхозов, в период войны библиотекари выезжали к рыбакам на плавные пески. Хочу зачитать воспоминания Павла Карповича Ситникова, который прошёл всю войну, одно время он был директором новой Мегионской школы: «По решению райсполкома была организована бригада, куда вошли я, моя жена, фронтовик Гавриил Васильевич Щепёткин, который впоследствии погиб на войне и другие. На катере, выделенном нам рыбозаводом, мы посетили многие деревушки вокруг Мегиона, а также Нижневартовск. На месте мы знакомились с состоянием дел, помогали, где нужна была наша помощь, в колхозах рабочей силы не хватало. Выступали с концертами, основной темой концертов, конечно же, была тема войны, призыв к помощи фронту, оформляли в различной форме, в виде живой газеты, частушек, различных сценок».
Большое внимание уделялось и массовым мероприятиям, например, показу кинофильмов о мужестве русских солдат в разные периоды истории России.
Если говорить об образовании, то в 1931 году в Мегионе появилась первая школа-интернат, где училось много детей-ханты. Её директором был Матвей Моисеевич Гринштейн.
В годы войны для учителей действовала бронь, но многие ушли на фронт. В том числе и М.М. Гринштейн. Он прошёл всю войну, его контузило. После войны он вернулся в Мегион, а в 1947 году с семьёй переехал в село Нижневартовское, работал учителем, затем был заведующим начальной школы в п. Мысовая Мега и заведующим интернатом в с. Вампугольске. Последние годы жил в Нижневартовске, где и умер в 1954 году.
Тогда в Мегионе была только начальная школа до 4 класса, а дальше ехали в Нижневартовск. Но многие оканчивали только 4 класса, поскольку не было возможности учиться дальше. Материальное положение школ было тяжелейшим, порой не хватало керасиновых ламп, чернил, которые порой делали из сока ягод.
Это только небольшая часть моих наработок, ещё предстоит много работы по истории Мегиона.
В завершение конференции Анна Алексеевна Горлова поблагодарила всех участников за активную работу. Каждый был отмечен сертификатом. Все доклады будут опубликованы в электронном сборнике.
Людмила Гурьева