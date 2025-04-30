Делегация ХМАО – Югры посетила марафон Знание.Первые в Москве
Главной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. В состав делегации из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вошли больше 20 человек – это студенты вузов, представители общественных организаций, активные лекторы Общества «Знание».
«Представители делегации выступают как важные носители знаний и опыта, которые имеют уникальную возможность воспринять ключевые ориентиры для настоящего и будущего нашей страны. Их взгляд формируется через глубинное осмысление исторических событий – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и современных вызовов, связанных со СВО. Такой подход помогает не только почтить подвиги прошлого, но и найти вдохновение и силы для построения устойчивого и процветающего будущего», – поделилась директор Районного молодежного центра Светлана Ескина.
Участники делегации уже посетили лекции от министра финансов Антона Силуанова, министра спорта Михаила Дегтярева, приняли участие в открытых диалогах с певицей Полиной Гагариной и двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира по хоккею, депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеславом Фетисовым, а также побывали на культурно-историческом вечере.
«Марафон – это возможность почтить память о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне, вспомнить о несгибаемой воле и самоотверженности, благодаря которым была завоевана Победа. Сегодня, когда перед нами стоят новые вызовы в рамках специальной военной операции, мы видим, что дух героизма и самопожертвования живет в наших современниках. Поддержка наших бойцов на передовой – это наш долг. Каждое письмо, каждый собранный рубль, каждая частичка внимания – это вклад в их уверенность, в их стремление к победе и в их скорейшее возвращение домой. По моему мнению, необходимо как можно чаще проводить такие марафоны», – поделился участник делегации Артем Маленко.
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию Великой Победы, проходит с 28 по 30 апреля и охватывает все федеральные округа страны, включая новые регионы. События марафона Знание.Первые транслируются в прямом эфире на сайте Общества «Знание». Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За четыре года состоялось восемь марафонов, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек, более 800 выдающихся лекторов из разных сфер, а трансляции набрали более 1 млрд просмотров.