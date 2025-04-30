Практики лучших руководителей и специалистов молодежной политики в Югре будут тиражированы на округ
19 югорчан стали победителями окружного конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики. Все они рекомендованы к участию в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
На победу претендовали более 200 человек: руководители и специалисты муниципальных органов и учреждений молодежной политики, сотрудники местных отделений «Движения Первых», студенты специальности «Организация работы с молодежью». На базе СурГПУ 21 и 22 апреля встретились 30 финалистов, среди которых по итогам испытаний определились лучшие.
В 2025 году в конкурсе были заявлены три новые номинации, расширяющие горизонт развития профессиональных знаний среди работников отрасли. Участникам предстояло пройти тестирование на знание правовых основ деятельности, теории организации работы с молодежью, возрастной психологии и педагогики, социологии молодежи, цифровых инструментов работы, социального проектирования и направлений сферы молодежной политики.
В номинации «Вклад в будущее: воспитательная работа и молодежная политика» 1 место — у советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Нефтеюганского политехнического колледжа Виктории Вахрамеевой; 2 место — у советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сургутского политехнического колледжа Анны Захарчук; 3 место — у педагога-психолога Лянторского нефтяного техникума — филиала Югорского государственного университета Анжелики Объедковой.
В номинации «Первые шаги» для студентов, обучающихся по специальности «Организация работы с молодежью» 1 место у Дамира Сарсенбаева из НВГУ, 2 место — у Ирины Жаркой из СурГПУ, 3 место — у Елизаветы Шевчук из НВГУ.
В номинации «Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях» 1 место у Дениса Берсенёва («Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»), 2 место у Александра Швецова («Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»), 3 место у Екатерины Ерёменко (ООО «Газпром трансгаз Сургут», Когалым).
Сотрудники реготделения «Движения Первых» участвовали в номинации «Рядом с Первыми: растим патриотов». Здесь 1 место присудили Елене Зайцевой из Мегиона, 2 место — Ксении Наумочкиной из Сургута, 3 место — Екатерине Косец из Нижневартовска.
Самой массовой по числу заявок стала номинация «Время профессионалов: технологии работы с молодежью». 1 место — специалист-эксперт комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Марк Бородатый, 2 место — специалист по работе с молодежью Молодежного комплексного центра «Феникс» Когалыма Илья Капшук, 3 место — начальник отдела по работе с молодежью Центра молодежных и гражданских инициатив Урая Евгения Лустина.
В номинации «Рядом с молодежью: управление молодежной политикой» 1 место заняла заместитель начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Валентина Хомутовская, 2 место — замдиректора Молодежного центра Нижневартовска Кристина Коришина, 3 место разделили два человека: замначальника управления социальной политики администрации Югорска Евгений Прокопцов и начальник отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Радужного Анастасия Середенко.
Валентина Хомутовская поделилась эмоциями от конкурса и своими главными принципами в работе:
«Для меня это возможность «стряхнуть» с себя пыль и проверить свой уровень владения компетенциями. Я очень рада победе, она давалась мне сложно. Молодежная политика изменилась за последние несколько лет, и для нас, как для управленцев, это вызов. Нужно уметь быстро перестраиваться и быть в актуальной повестке. Молодые люди не должны чувствовать разницу в возможностях по сравнению с городской молодежью. В работе у меня один принцип: слышать и помогать молодым людям, их самореализация превыше всего».
Генеральный директор Молодежного центра Югры Виталий Андреев рассказал, что работа с победителями конкурса будет продолжена, а их лучшие практики планируется тиражировать в муниципалитетах Югры.
«Ежегодный конкурс профмастерства — не единичное событие, а система, которая открывает новые имена и задает вектор развития всей молодежной политике в регионе. Каждый участник — профессионал, который не просто выполняет план, а идет на шаг дальше и видит в молодежи не однородную аудиторию, а новое поколение лидеров, творцов и созидателей, и готов взять ответственность за будущее страны», - подчеркнул он.
Медиацентр АНО «Молодежный центр Югры»