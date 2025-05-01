Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

В г. Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ проходит XХ Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2025». В ней принимают участие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов страны.