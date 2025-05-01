Сокровища Севера
В г. Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ проходит XХ Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2025». В ней принимают участие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов страны. Всего на данное мероприятие приехало более 500 участников, среди них мастера художественных промыслов, исполнители фольклора, самодеятельные артисты.
Основной целью проведения Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера» является сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
В этом году основная тема экспозиций − 80-летие Победы над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны коренные народы Севера, наравне с другими народами нашей страны сражались за Родину, проявляли себя истинными патриотами. Огромную помощь фронту оказывали и труженики тыла, северяне − прирождённые охотники, они добывали пушнину, которая в тот период составляла треть валютной выручки нашего государства и шла на закупку необходимого вооружения. Благодаря усилиям народов Севера рыбные запасы северных территорий, мясо животных, дикоросы потоком шли на нужды фронта.
В рамках выставки-ярмарки проходят конкурсы, фестивали, презентации, мастер-классы, организованы деловые встречи. В павильоне «Россия − моя история» представлены художественные промыслы коренных народов Севера. Народными мастерами представлены аутентичные работы из традиционных материалов − это национальная одежда, декоративные бытовые изделия и многое другое.
Также следует отметить такие мероприятия, как фестиваль культур «Кочевые Севера» и фестиваль этнического костюма «Полярный стиль». Перед павильоном, где проходит выставка, представлено настоящее оленеводческое стойбище с традиционными кочевыми жилищами народов Севера − чумами и ярангами.
Пётр Молданов