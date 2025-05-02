Жителей Югры приглашают на V Всероссийский конкурс «Песни военных лет!»
Пятый, ежегодный, Всероссийский открытый дистанционный и патриотический, музыкальный конкурс посвященный 80–ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».
Основной целью конкурса «Песни военных лет!» является усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое для нашей страны время.
Конкурс приурочен к Дню Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов. В День Победы во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.
Более подробная информация, положение о конкурсе и бланк заявки доступны по ссылке. Подать заявку на участие можно до 19 мая 2025 года.