В Югре Росгвардия обеспечила правопорядок в период Радоницы
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из МВД, представителями народных дружин, частных охранных предприятий и казаками обеспечили общественную безопасность в период празднования православного праздника Радоницы.
Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового пребывания жителей и гостей автономного округа. На религиозных объектах организованы посты охраны.
На случай осложнения обстановки сформирован резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии.
В праздновании Дня поминовения усопших приняли участие 22 тысячи верующих югорчан. Происшествий не допущено.
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