Идет прием заявок на Всероссийский конкурс «Весна Победы»
В 2025 году будет 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события 9 мая планируется провести масштабные празднования в России.
Для подготовки к этому событию Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды, при поддержке Администрации Президента России, Минстроя России и Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, запускает конкурс «Весна Победы».
Конкурс направлен на создание и оформление входных групп социально значимых объектов, объектов торговли и сферы услуг, что позволит подчеркнуть важность памяти о Великой Отечественной войне и увековечить подвиги героев.
Для участников представлены следующие номинации:
1. Витрина (входная группа) социального объекта;
2. Витрина (входная группа) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес);
3. Витрина (входная группа) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес);
4. Витрина (входная группа) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
Конкурс пройдет в несколько этапов. Региональный этап пройдет до 15 мая 2025 года в субъектах Российской Федерации будут сформированы организационные комитеты, которые займутся сбором и оценкой заявок на участие в конкурсе.
Федеральный этап с 15 мая по 11 июня 2025 года заявки на федеральный этап будут приниматься исключительно от уполномоченных органов субъектов Российской Федерации. Прямые заявки участников и заявки от муниципальных образований на федеральный этап не принимаются и не рассматриваются.
Экспертный совет конкурса оценит заявки победителей регионального этапа и определит по три федеральных победителя в каждой номинации.
Дополнительная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальный сайт https://весна-победы.города-россии.рф/ .