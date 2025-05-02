Исторический квест, проекты по сохранению памяти и наследию Победы: что ждёт участников форума «Ладога»
С 31 августа по 4 сентября в Ленинградской области в 17-й раз пройдёт всероссийский молодёжный образовательный форум «Ладога» платформы Росмолодёжь.Форумы. Центральной темой форума станет сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и развитие проектов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленного в 2025 году Президентом России. Регистрация открыта до 30 июня и доступна на платформе Росмолодежь.Форумы. Форумы реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Участниками события станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России, среди которых преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, сотрудники учреждений культуры, молодые семьи, активисты Движения Первых, Волонтёры Победы и участники специальной военной операции.
«В этом году форум "Ладога" пройдёт уже в 17-й раз. За время работы он объединил более 10 тысяч молодых людей для развития молодёжных проектов, направленных на сохранение исторической памяти. Мы стремимся передать подрастающему поколению знания и ценности, которые формируют основу нашей национальной идентичности. В 2024 году на форуме в Луге был создан арт-объект – мурал, посвященный Героям специальной военной операции, который символизирует силу духа наших бойцов и преемственность поколений победителей. В этом году на площадке форума мы вместе с Волонтёрами Победы создадим уникальный исторический квест, объединяющий очные и онлайн-форматы. Проект будет посвящён подвигам Героев Отечества, в дальнейшем он масштабируется на всю страну. Среди участников площадки будут и молодые ветераны СВО, которые поделятся своим опытом и помогут командам в разработке квеста. Это будет не просто игра, а дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу страну», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Форум «Ладога» включает шесть направлений: «Код сообщества» – для тех, кто собирает вокруг себя тех, кто готов действовать; «Код Правды» – для тех, кто разоблачает фейки и делает сильный контент; «Код Памяти» – для тех, кто бережно оживляет историю, сохраняет и передает наследие; «Духовный код» – для тех, кто ищет опору в себе, семье и традициях; «Код воспитания» – для тех, кто говорит с родителями и школьниками на одном языке; «Код Подвига» – для тех, кто говорит об истории на языке молодёжи.
На площадке форума участников ждут практические занятия и работа с реальными проектами, направленными на развитие лидерских качеств, гражданской позиции и национальных ценностей.
На «Ладоге» участники создадут и проведут исторический квест, посвящённый подвигам Героев Отечества. Кроме того, участники разработают восемь оригинальных медиапроектов, направленных на опровержение дезинформации о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и других событиях отечественной истории.