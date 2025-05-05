«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
Окружной Дом народного творчества объявляет о старте регионального этапа ведомственного конкурса Министерства культуры Российской Федерации на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».
Государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения Югры могут направить заявки для участия в номинациях конкурса:
- проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);
- проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);
- проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).
Заявки принимаются до 16 июня 2025 года на адрес электронной почты odntugra@yandex.ru.
Победители представят Югру на федеральном этапе конкурса – лучшие заявки будут направлены в Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.