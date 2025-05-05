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«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»

05.05.2025

Окружной Дом народного творчества объявляет о старте регионального этапа ведомственного конкурса Министерства культуры Российской Федерации на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».

Государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения Югры могут направить заявки для участия в номинациях конкурса:

- проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);

- проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);

- проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).

Заявки принимаются до 16 июня 2025 года на адрес электронной почты odntugra@yandex.ru.

Победители представят Югру на федеральном этапе конкурса – лучшие заявки будут направлены в Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

05.05.2025

05.05.2025