В Югре объявлен отбор на предоставление грантов для поддержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС
Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа объявляет о начале приема заявок на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих на территории региона.
Прием заявок продлится до 30 мая 2024 года. Заявки принимаются в электронном виде через портал предоставления мер финансовой господдержки.
В отборе могут принять участие юридические лица, состоящие в реестре организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность КМНС в Югре, а также индивидуальные предприниматели, чья деятельность непосредственно связана с традиционным хозяйствованием КМНС.
Гранты предоставляются на реализацию проектов по следующим направлениям:
Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих растений;
Переработка продукции дикорастущих растений;
Изготовление изделий из меха, кости и рогов северного оленя;
Развитие и обустройство частного оленеводческого хозяйства;
Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла;
Переработка продукции рыбного промысла;
Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла;
Переработка продукции охотничьего промысла.
Максимальный размер гранта составляет от 2,5 до 5 миллионов рублей. Получить подробную консультацию и ответы на возникшие вопросы можно по телефону: +7 (3467) 36-01-10, обратившись к следующим специалистам:
Коноплянко Ольга Сергеевна (доб. 3026)
Нарышкина Таисия Сергеевна (доб. 3027)
Аюпова Зарина Рустамовна (доб. 3028)
Правительство Югры уделяет особое внимание поддержке традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Предоставление грантов выступает одним из инструментов сохранения и развития традиций народов, проживающих на территории региона.
Департамент недропользования и природных ресурсов Югры