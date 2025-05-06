В Югре сотрудники Росгвардии провели патриотические мероприятия
В рамках мероприятий Года защитника Отечества сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре провели ряд патриотических мероприятий для учащихся подшефных образовательных учреждений региона.
Накануне 39-й годовщины со дня образования межмуниципального отдела вневедомственной охраны г. Югорска в школе № 2 состоялась тематическая встреча с сотрудниками подразделения.
Ребята — учащиеся кадетских классов — узнали, что охрана имущества физических и юридических лиц – далеко не единственное предназначение подразделения. Благодаря своей мобильности сотрудники вневедомственной охраны также успешно противостоят уличной преступности, своевременно приходят на помощь гражданам, попавшим в беду, круглосуточно следят за общественным правопорядком и безопасностью, зачастую с риском для жизни.
А в библиотечно-музейном центре г. Радужного в рамках проекта «Чемодан профессий» прошла профориентационная встреча учащихся старших классов средней школы № 8 с сотрудником Росгвардии.
Представитель ведомства рассказал учащимся о служебных буднях экипажей вневедомственной охраны и задачах Росгвардии. Офицер обратил внимание учащихся на то, что после окончания школы желающие могут поступить в учебные заведения Росгвардии в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске.
В конце мероприятия учащиеся получили буклеты с информацией о ведомственных вузах, социальных льготах и гарантиях для курсантов.
Подобные мероприятия прошли в Лангепасе и Урае.
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