Как учить в эпоху клипов и мемов: «Флагманы образования» запустили первый курс по цифровой грамотности
Образование – в цифру, педагог – в медиа. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с АНО «Диалог Регионы» запустили онлайн-курс по медиакомпетенциям педагога. Образовательная программа стала частью масштабной трансформации проекта в 2025 году и предлагает конкурсантам не просто набор лекций, а системную подготовку к роли современного педагога в цифровую эпоху. Курс «Педагог-новатор: как учить и вдохновлять в цифровую эпоху» доступен для всех участников трека «Медиа».
Цель курса – помочь педагогам освоить навыки общения в цифровую эпоху, научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке. Онлайн-обучение ориентировано на учителей, наставников, студентов, администраторов пабликов, педагогов-блогеров и медиаэкспертов в сфере образования, заинтересованных в системной прокачке медианавыков.
«Цифровые платформы становятся новой средой общения и обучения. Мы уверены, что педагоги, умеющие говорить на языке современности, смогут не только быть ближе к ученикам, но и формировать смыслы, закладывать традиционные духовно-нравственные ценности. Этот курс – возможность для участников «Флагманов образования» стать лидерами в цифровой эпохе. Сегодня у проекта уже почти 300 тысяч выпускников – это огромное сообщество тех, кто меняет образование и развивает себя», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Образовательная программа включает семь тематических блоков, каждый из которых раскрывает ключевые аспекты цифровой коммуникации для педагогов. Участников ждут интерактивные видеоуроки и мастер-классы, авторские статьи, инструкции и методические рекомендации, практические задания с обратной связью и итоговое тестирование.
· Педагоги новой формации. Этот блок помогает переосмыслить роль педагога в цифровую эпоху. В нем можно найти ответы на вопросы: «Почему важно быть не просто источником знаний, а проводником смыслов? Как и зачем учителю быть в соцсетях? Как развивать критическое и системное мышление у учеников?».
· Медиаграмотность. Здесь – все, что нужно знать об информационной безопасности и защите от манипуляций: от законодательных основ до механизмов фейков, инструментов фактчекинга и устойчивости к дезинформации.
· Личный бренд педагога. Участники узнают, как сформировать экспертный образ, строить доверие через сторителлинг, выстраивать нетворкинг, сотрудничать с коллегами и продвигать себя без натяжки.
· Работа в чатах и сообществах. Как создать активное сообщество, наладить общение, модерировать обсуждения и выстраивать конструктивные коммуникации – с учениками, родителями, коллегами.
· Создание контента. Самый объемный блок – от текстов до видео. Участники научатся писать ярко и по делу, оформлять посты и карточки, записывать подкасты, снимать вертикальные видео, монтировать ролики, а также создавать мемы и вовлекать подписчиков.
· Стресс и тайм-менеджмент. Важно не только говорить, но и сохранять баланс. Этот блок – о том, как справляться с негативом, сохранять ресурсность, грамотно распределять силы и находить время на блог, не выгорая.
· Дальнейшее развитие. Последний модуль – навигатор по следующему шагу. Вы ответите на вопросы: «Где продолжать учиться? Как развивать медианавыки? Где искать сообщество и поддержку?».
Конкурсный трек «Медиа» включает в себя несколько ключевых этапов. С апреля по октябрь будут доступны первый и второй шаги: регистрация, а также оценка компетенций. Затем участникам предлагается пройти образовательный курс, который продлится с мая по октябрь. Программа включает различные задания, направленные на развитие необходимых навыков в области медиа, а также итоговое тестирование. В ноябре состоится интервью с экспертами проекта, где участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам курса, смогут продемонстрировать свои знания и подходы к решению актуальных задач в медиаиндустрии. Также в ноябре состоится определение победителей конкурсного трека – 40 участников.
Программа курса разработана с участием 13 экспертов – практикующих педагогов, наставников, блогеров и медиаспециалистов. Среди них – представители АНО «Диалог», АНО «Диалог Регионы», Форума классных руководителей и Всероссийского сообщества наставников-просветителей, а также организаторы крупнейших коммуникационных проектов в сфере образования.
«Медиакомпетенции, знание «правил игры» в интернет-пространстве сегодня необходимы практически каждому профессионалу своей отрасли. Особенно это касается педагогов, учителей, наставников и всех, кто работает с молодежью. Для современных молодых людей интернет является неотъемлемой частью жизни с самых юных лет, для них медиасреда — не только способ общения и развлечения, но и место, где они учатся, получают новые знания, взаимодействуют с миром. Поэтому педагогам важно учиться работать в цифровую эпоху, прокачивать медианавыки и использовать современные технологии. Без этих компетенций понимать молодое поколение и быть услышанным им очень сложно», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.
По завершении программы участники получат сертификат от АНО «Диалог Регионы», подтверждающий прохождение курса. Обучение продлится до 30 сентября 2025 года.
Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это не просто конкурс, а система возможностей для тех, кто хочет расти в профессии, влиять на будущее образования и находить единомышленников. Участники проходят оценку компетенций, получают доступ к современному образовательному контенту и актуальным возможностям от партнеров – от стажировок до грантов. Победители входят в кадровые резервы разного уровня, получают персональные рекомендации и поддержку на пути к управленческим позициям. Принять участие в проекте могут педагоги, управленцы в сфере образования, студенты всех специальностей, методисты, а также другие сотрудники образовательных учреждений, достигшие 18 лет и заинтересованные в профессиональном развитии и реализации собственных инициатив. К участию также приглашаются граждане других государств, достигшие совершеннолетия.