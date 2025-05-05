Как учить в эпоху клипов и мемов: «Флагманы образования» запустили первый курс по цифровой грамотности

Прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени» продолжается до 15 мая 2025 года. Форум организован агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Свои идеи можно разместить на платформе идея.росконгресс.рф.