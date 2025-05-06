Главный гериатр Югры поделилась основными правилами здорового долголетия
Старость — это естественный процесс, а не болезнь. Однако забота о своем здоровье может значительно продлить активную жизнь. В рамках Недели здорового долголетия главный гериатр Югры Эльза Гирфанова напоминает о важных правилах, которые помогут сохранить активность в пожилом возрасте.
«Нет универсального ответа на вопрос: «Как прожить долго?». Но некоторые секреты долголетия уже известны. Главный из них — это забота о своем теле и душевном состоянии», — отмечает Эльза Олеговна.
По ее словам, среди наиболее распространенных заболеваний у людей старше трудоспособного возраста в Югре выделяются болезни системы кровообращения и органов дыхания, а также заболевания эндокринной и костно-мышечной систем и новообразования. Поэтому соблюдение простых правил становится крайне важным. Регулярная диспансеризация и выполнение рекомендаций врача во время лечения — это основа здоровья.
Одна из самых серьезных проблем среди пожилых людей — гиподинамия. «Старайтесь выходить из дома каждый день, даже без повода. Если погода не позволяет, включите любимую музыку и двигайтесь дома, при этом следите за тем, чтобы не было препятствий на пути», — советует эксперт. Возраст не является преградой для занятий спортом, но нагрузку следует подбирать с учетом состояния здоровья.
Социальная активность также играет ключевую роль в здоровом долголетии. Найдите круг общения, близких по духу людей, с которыми вам приятно проводить время.
Правильное питание особенно важно для пожилых людей, так как оно помогает предотвратить хронические заболевания. В рационе должны быть продукты с высоким содержанием клетчатки и кальция, а также не менее 400 граммов овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами. Не забывайте о питьевом режиме.
Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, также способствует продлению молодости.
«Позитивное мышление — еще одно правило для здорового долголетия. Начинайте свой день с хороших мыслей и позитивного настроя», — резюмирует Эльза Гирфанова.
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