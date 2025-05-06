Продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших»
Прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени» продолжается до 15 мая 2025 года. Форум организован агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Свои идеи можно разместить на платформе идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-100 идей, которые будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии.
Заместитель руководителя администрации Президента РФ и председатель оргкомитета форума Максим Орешкин отметил важность этого форума как площадки для поиска нестандартных идей для решения национальных задач.
- Мы видим, сколько в России инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом – это эффективный механизм для решения общенациональных проблем, – подчеркнул Максим Орешкин.
В 2025 году идеи принимаются по пяти направлениям, соответствующим национальным целям развития страны.В рамках конкурса «Знай наших» продолжается поддержка российских брендов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, а часто и превосходят их. Этот конкурс помогает продемонстрировать разнообразие российских брендов и поддерживает малый и средний бизнес, желающий выйти на новый уровень.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что российские бренды являются важным элементом экономики и гордостью страны. Победители конкурса получат всероссийскую известность и поддержку, что станет важным шагом для их дальнейшего развития.
Заявки на конкурс принимаются до 15 мая 2025 года на платформе знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям и нескольким специальным категориям. Победители получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, а также доступ к обучающим программам, консультациям с экспертами и грантовую поддержку.