По улицам городов и поселков Югры пройдет «Бессмертный полк»
В день 80-й годовщины Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате.
Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, это решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств.
«Особый акцент — на принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и правопорядка. К работе планируем привлечь более 2 200 сотрудников силовых ведомств, представителей казачества, добровольцев и частных охранных предприятий», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Помимо этого, 9 и 10 мая в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры» семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом.
Всего на территории муниципальных образований запланировано к проведению в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 1 800 тематических мероприятий.
Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщала, что 9 мая 2025 года «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате.
Чтобы принять участие в онлайн-шествии до 6 мая 2025 года, можно загрузить фото Победителей на сайте Бессмертного полка России 2025.polkrf.ru и в мини-приложениях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».