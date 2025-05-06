В Югре в Международный день борьбы за права инвалидов обсудили вопросы поддержки лиц с ОВЗ
На заседании регионального Совета по делам инвалидов под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука обсудили ключевые вопросы поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На повестку заседания было вынесено три вопроса: реабилитация, цифровая инклюзия и образование.
Как подчеркнул, открывая заседание, глава региона: поддержка людей с ограниченными возможностями была и остаётся одной из приоритетных задач всех уровней власти.
«Выстроенная региональная система поддержки, затрагивающая все вопросы их жизнедеятельности, минимизирует препятствия и ограничения при получении услуг», — отметил Руслан Кухарук.
Югра — один из первых регионов нашей страны, внедривших сертификат на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в числе которых автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения. С 2025 года в окружной перечень специализированных технических средств включены электроподъемник с дистанционным управлением для кресла-коляски на крышу автомобиля, ручное управление на автомобиль, компрессорный ингалятор.
«Важно, чтобы участники Специальной военной операции и члены их семей были максимально охвачены нашим вниманием, проинформированы обо всех полагающихся им мерах, обеспечены техническими средствами реабилитации», — нацелил коллег губернатор Югры.
Говоря о цифровой инклюзии, участники заседания отметили доступность интернета для слабовидящих. Благодаря переходу на платформу «Госвеб», более 700 сайтов, включая страницы школ и детских садов, были адаптированы под запрос инвалидов по зрению. В Югре планируется завершить адаптацию еще 500 ресурсов до 1 сентября.
Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин рассказал о возможностях обучения людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем регионе. Так, в округе реализуется модель сопровождения обучающихся с ОВЗ. Созданы условия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся; предусмотрена возможность обучения по адаптированной образовательной программе, по индивидуальному плану обучения; обеспечено комплексное сопровождение в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
Также, по словам Алексея Дренина, стартовой площадкой для будущего трудоустройства является конкурсное движение профессионального мастерства «Абилимпикс». В этом году в чемпионате профмастерства среди лиц с ОВЗ участвовало порядка 360 человек, 82 % выпускников нашли работу.
По мнению Руслана Кухарука, необходимо двигаться дальше: расширять перечень профессий, усиливать программы адаптации и продолжать диалог с бизнесом.