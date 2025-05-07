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Фото: Kristina Sorokina/Shutterstock/Fotodom

В Салехарде проведут обряд у священных идолов

07.05.2025

Экспедиция Русского географического общества «Арктический бубен» добралась до Салехарда.

Как пишет «Север-Пресс», ранее снегоходную экспедицию РГО принимали в Лабытнанги. Бубен путешествует по Арктике в честь 180-летия со дня основания Русского географического общества. С Ямала дорога экспедиции идёт в Красноярский край.

«Наш ненецкий бубен, путешествующий по Арктике в честь 180-летия Русского географического общества, добрался до Салехарда, а до этого он побывал в Лабытнанги, где церемония передачи прошла у стелы «Ворота Ямала», — сообщили в РГО.

Экспедиция стартовала из Нарьян-Мара на снегоходах — первая часть маршрута была проложена по территории Ненецкого АО, затем бубен привезли в Республику Коми. По замыслу организаторов, он должен проехать по всем арктическим регионам.

В столице Ямала бубен станет частью обряда у священных идолов — он является символом объединения народов Севера.

Участники экспедиции «Русская Арктика» достигли архипелага Северная Земля на колесной технике, что произошло впервые в истории. Команда пересекла пролив Вилькицкого и стала первой в мире экспедицией, которая покинула материк Евразия и добралась своим ходом до архипелага. 

ugra-news.ru

07.05.2025

07.05.2025