Руслан Кухарук накануне Дня Победы побывал в гостях у фронтовика Петра Суворова
В ходе рабочей поездки в Югорск губернатор Югры Руслан Кухарук навестил человека, чья судьба переплетена с главными событиями в истории нашей страны. Глава региона встретился с участником Великой Отечественной войны Петром Фадеевичем Суворовым.
Ему было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Один за другим ушли на фронт четверо старших братьев, одна за другой пришли на двоих похоронки, а на двоих извещения о том, что пропали без вести. До 17 лет Петр Фадеевич трудился в тылу, делал все возможное, чтобы помочь Красной армии одержать Победу.
В 1944 году, 17-летним, он ушел на фронт. Получив в воронежской учебке специальность авиатехника, младший сержант Петр Суворов был направлен в авиаполк, служил механиком пилота штурмовика Ил-2.
Не раз фашисты бомбили аэродром, где служил Суворов, немецкие истребители «ходили» над взлеткой буквально на брюхе, расстреливая самолеты и людей. Петр выжил, как говорит, за каждого из братьев.
После демобилизации, в 1949 году, он вернулся в деревню, устроился на пилораму, параллельно обучался механизации.
«Послевоенная жизнь Петра Фадеевича – продолжение подвига. Вернувшись домой, он работал трактористом, трудился на пилораме, отстраивал страну после Победы над фашистской Германией. Его судьба, самоотверженный труд и стойкий характер являются примером для внуков и правнуков. Пообщавшись с Петром Фадеевичем, в очередной раз убедился, что благодаря именно таким людям мы сегодня можем строить свое настоящее и думать о будущем. Наша обязанность – беречь ветеранов и помнить об их подвиге», — отметил Руслан Кухарук.
Петр Суворов в 2013 году переехал к дочери в Югорск. В День защитника Отечества заместитель главы города Югорска Алексей Шибанов вручил фронтовику по поручению губернатора Югры учрежденную президентом России памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». В марте 97-летнему Петру Фадеевичу Суворову присвоено звание Почетного гражданина города Югорска.