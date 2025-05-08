Почтовый лес: клиенты Почты России спасают природу одним кликом
С начала акции Почты России и сервиса умного лесовосстановления «Сохрани лес» 1,6 млн клиентов компании приняли участие в сохранении природного наследия. За полтора года совместной работы 20 000 деревьев появились в лесах Смоленской и Калужской областях, а также в Республике Марий Эл и Чеченской Республике.
Этой весной более 80 000 сеянцев сосны, пихты, ели и липы украсят леса Республики Удмуртия, а также Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Иркутской и Кемеровской областей.
Ранее на территории национального парка «Угра» в Калужской области Почта России и Сохрани лес высадили 1000 сеянцев дуба черешчатого. Следующим этапом стало озеленение Грозненского лесничества Чеченской Республики, где появилось 6500 клёнов, дубов и ясеней. Затем была очередь национального парка «Мещёрский», где нашли своё место ещё 1000 сеянцев сосны. В Куярском лесничестве Марий Эл высадили 9000 сеянцев сосны обыкновенной, а в национальном парке «Смоленское поозерье» появились новые зелёные жители — 1000 деревьев различных пород.
«За полтора года совместная инициатива Почты России и сервиса «Сохрани лес» получила мощный отклик от миллионов наших клиентов по всей стране. Более 1,6 миллиона человек поддержали сохранение лесного наследия России, приняв участие в уникальной акции. Благодаря совместным усилиям мы смогли посадить десятки тысяч деревьев в разных регионах, восстанавливая леса, пострадавшие от пожаров, и укрепляя биологическое разнообразие нашей страны», — подчеркнула директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.
«“Почтовый Лес” стал связующим звеном для нашей огромной страны и ещё раз доказал, что любовь к своей Родине живёт в сердце каждого из нас. Благодаря участию неравнодушных граждан на карте России появляются новые дубовые рощи, сосновые боры, массивы клёна и ясеня – там, где ещё вчера были пустыри и гари. Сотрудники «Почты России», участвующие в посадках, своими руками положили начало десяткам гектаров заповедных лесов, вкладывая всю душу не только в своё дело, но и в работу на земле. Вместе мы сделали одну из самых масштабных и самых эффективных экологических акций за всю историю России. “Почтовый Лес” заявил о себе как о точке притяжения самых разных людей, единых в главном – бесконечной любви к своей стране, любви к её нежной, хрупкой природе», — отметил генеральный директор экологического сервиса «Сохрани Лес» Андрей Хорошилов.
Напомним, что принять участие в восстановлении лесов может каждый желающий. При оплате услуг в почтовом отделении сумму на сохранение природного наследия можно перечислить как за наличный, так и безналичный расчёт. Минимальный размер взноса составляет 50 руб.
После регистрации на сайте https://почтовыйлес.рф для участников проекта становятся доступны фото- и видеоотчёты о посадке деревьев в лесничествах, заповедниках и национальных парках. Кроме того, в личном кабинете можно проследить и за собственными достижениями в сохранении природы. Чтобы узнать о судьбе молодых дубов, сосен и елей, понадобится код активации из кассового чека, который сотрудник Почты передаёт клиенту при оформлении взноса.