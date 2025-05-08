В эфире телеканала «Югра» состоялся ежемесячный выпуск авторской рубрики «Росгвардия сегодня»
Новый выпуск авторской рубрики «Росгвардия сегодня», состоявшийся в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в прямом эфире телеканала «Югра», посвящен участию представителей ведомства в спецпроекте «Через поколения».
В беседе с ведущими Никитой Мусатовым и Мариной Гуляевой участник проекта — полицейский (водитель) Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре младший сержант Данил Соловьев поделился с телезрителями фронтовой историей своей бабушки — Скворцовой Веры Алексеевны, дошедшей с однополчанами до Германии.
«Моя бабушка родилась в 1922 году в Томске. Во время Великой Отечественной войны она вместе с подругами отправилась на фронт, чтобы помогать своему народу бить врага. Службу проходила в зенитно-артиллерийском полку, который охранял важные промышленные объекты от атак противника. Расчетам приходилось сбивать самолеты во время жесточайших авианалетов. Победу моя бабушка встретила в Германии. После окончания войны она переехала в Югру», - рассказал младший сержант Данил Соловьев.
Спецпроект «Через поколения» Центра социальных медиа Югры направлен на сохранение истории о подвиге народа, силе, отваге, воле к жизни и любви к Родине.
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