Жителей ХМАО – Югры приглашают присоединится к кинопоказам фильмов о Великой Отечественной войне
Кинопоказы и кинолекции, посвященные самой кровопролитной войне в истории человечества, пройдут во всех регионах страны с 5 по 30 мая в рамках проекта Знание.Кино. Молодежь познакомится с лентами, которые рассказывают о событиях 1941 — 1945 годов.
Так, в Сургуте все желающие могут принять участие в кинопоказе мультфильма «Разыскиваются адресаты», который рассказывает о судьбах этих писем и людях, которые пытаются вернуть их семьям спустя десятилетия. Он состоится в кинозале «Галерея кино» ( пр-т Набережный. д.7).
После кинопросмотра директор Районного молодежного центра Светлана Ескина вместе с участниками обсудят, как письма помогали бойцам и их близким пережить войну, почему некоторые треугольники так и не нашли своих адресатов, а также поймут, можно ли сегодня восстановить справедливость и передать письма потомкам?
«Кинолекции — востребованный и близкий молодёжи формат просветительской работы. Он сочетает просмотр художественных и документальных фильмов с содержательным обсуждением, позволяя участникам глубже осмыслить важнейшие страницы истории нашей страны. Кинопоказы, приуроченные к 80-летию Великой Победы, предоставляют возможность через призму кинематографа прикоснуться к подвигам советского народа, героизму фронта и тыла, погрузиться в атмосферу времени и понять, какой ценой была достигнута Победа», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.
Каждый регион может присоединиться к тематическим кинопоказам. Для этого необходимо подать заявку и стать организатором просветительского мероприятия. Среди предлагаемых картин — «Фильм не сохранился», повествующий о героизме жителей блокадного Ленинграда. Уникальность каждой из четырех серий этого сериала состоит в том, что они сочетают архивные материалы, интервью экспертов и художественную линию. В эпизодах раскрывается трагедия людей, их мужество и стойкость.
Лекции по циклу просветительских фильмов тоже может провести каждый, используя материалы, размещенные в специальном разделе на сайте Общества «Знание». В нем представлены кинолекции «Уроки Нюрнберга». Это документальные фильмы, которые рассказывают о самых важных событиях и людях Второй мировой войны. Картины знакомят зрителей не только с ходом международного военного трибунала, его значением для мировой истории, но и рассказывают о страшных последствиях нацизма, судьбах реальных людей. Также в разделе представлен короткометражный сериал «Дети войны» о судьбах девчонок и мальчишек, чье детство пришлось на время Великой Отечественной войны. Он основан на реальных событиях, а повествование ведется от лица юных героев, чтобы история воспринималась подростками более наглядно и «лично», а не в виде сухих глав из учебника истории.
Кроме того, к 80-летию Победы «Знанием» подготовлен тематический квиз. Викторина поможет ребятам повторить ключевые события 1941 — 1945 годов, расширить знания о героях войны — полководцах, солдатах, тружениках тыла, познакомить с историческими документами и артефактами.
Все мероприятия «Знания», посвященные Великой Отечественной войне, проходят в рамках тематической акции проекта Знание.Герои. Она стартовала 26 марта и охватила все регионы страны.