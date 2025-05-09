С 65-летием, Никита Калистратович!
Сегодня, 9 мая, своё 65-летие отмечает сын ветерана Великой Отечественной войны, наш коллега, журналист – Никита Калистратович Партанов. В прошлом корреспондент мансийского окружного радиовещания, находясь уже на заслуженном отдыхе, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу в зону СВО. После ранения и госпитализации вернулся домой.
Никита Партанов в своих публикациях и радиопередачах часто рассказывает о жизни коренных жителей округу, с уважением и почтением передает культуру и обычаи мансийского народа.
В день 80-летия Победы нельзя не вспомнить об его отце-фронтовике, Каллистрате Прокопьевиче Партанове, его в 1943 году призвали на войну, вернулся домой лишь в 1947 году. После войны он работал рыбаком на Берёзовском рыбокомбинате. За многолетний добросовестный труд имел нагрудные знаки «Победитель соцсоревнования», «Ударник Коммунистического труда» и другие награды. Недавно о родителях подробно написала его сестра Раиса Калистратовна Бардина. Полностью ознакомиться со статьёй можно по этой ссылке: https://news.kmnsoyuz.ru/news/43443
Журналисты объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» сердечно поздравляют Никиту Каллистратовича с юбилейной датой! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, пусть Вас оберегают Торум и духи-покровители!
Тамара Мерова