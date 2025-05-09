С 65-летием, Никита Калистратович!

Кинопоказы и кинолекции, посвященные самой кровопролитной войне в истории человечества, пройдут во всех регионах страны с 5 по 30 мая в рамках проекта Знание.Кино. Молодежь познакомится с лентами, которые рассказывают о событиях 1941 — 1945 годов.